"Дарница" вошла в Топ-30 самых успешных украинских брендов

Журнал "Власть Денег" внес украинскую фармацевтическую компанию "Дарница" в ежегодный рейтинг наиболее популярных и экономически успешных брендов, зарегистрированных в Украине.

В этом году рейтинг посвящен 30-й годовщине Независимости и включает перечень компаний, продуктов и ресурсов, которые в период после ее приобретения оказали значительное влияние на развитие экономики государства и способствовали ее выходу на международные рынки, пишет "Деловая столица".

Как отмечают составители рейтинга, в 2021 году "Дарница" имеет статус лидера по производству лекарственных средств в Украине по данным независимых исследований рынка фармы. Ее продукция экспортируется в 16 стран мира, благодаря чему "Дарница" входит также в рейтинг крупнейших фармацевтических компаний мира The Pharma 1000.

"Власть Денег" обращает внимание на усилия, которые фармкомпания прилагает для формирования эффективного и современного производственного процесса. Так, за 14 лет предприятие инвестировало в среднем 4 миллиарда гривен в цифровизацию, девелопмент и техническую модернизацию производства. Это позволило "Дарнице" получить международный сертификат GMP и наладить выпуск более 200 наименований лекарственных средств, одобренных клиническими испытаниями в Европейском союзе.

"Дарница" регулярно попадает в списки самых успешных украинских компаний. Весной этого года она вошла в Топ-3 самых дорогих отечественных брендов.

Устойчивость компании к финансовым кризисам и другим глобальным экономическим потрясениям издание объясняет удачным стратегическим планированием. Это подтверждают и рейтинговые показатели. Так, эксперты издания "Корреспондент" назвали "Дарницу" одним из лидеров по устойчивому развитию.

Также в 2016 году "Дарница" заняла 13-е место в рейтинге самых инновационных компаний журнала Forbes, а в этом году отметилась в топ-25 лидеров диджитализации.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает 210 брендов лекарственных средств. Бенефициары компании – семья Загорий.