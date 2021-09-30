СБУ обнаружила еще одну схему хищения средств на ремонте локомотивов "Укрзализныци"

Служба безопасности разоблачила коррупционную схему в АО "Укрзализныце", ав рамках которой участники присваивали средства, выделенные для ремонта локомотивов поездов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, поставки комплектующих иностранного производства низкого качества происходили через посредничество коммерческих структур.

Отмечается, что изготовленные на их основе компоненты злоумышленники выдавали за собственную продукцию высокотехнологическую продукцию.

"Высокое качество" такого оборудования свидетельствовали поддельными документами и сертификатами.

"Укрзализныця" эти компоненты массово устанавливала на тяговый подвижный состав. Позднее по время эксплуатации это причиняло систематические чрезвычайные ситуации, загорание электрооборудования поездов.

По предварительным оценкам, такие действия чиновников нанесли убытков государству на сумму 1,7 млн грн. Однако, это только часть средств, которые злоумышленники хотели присвоить согласно подписанному договору.

Отмечается, что разоблачение этой схемы позволило также предупредить перечисление очередного транша бюджетных средств за компоненты сомнительного качества еще на сумму более 1,1 млн грн.

На данный момент экс-руководителю предприятия-поставщика и нынешнему руководителю одного из подразделений АО "Укрзализныця" сообщено о подозрении по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.