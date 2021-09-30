Евросоюз может самостоятельно составить список украинских олигархов и запретить им въезд, – докладчик-аудитор

Аудиторы Европейской счетной палаты считают, что Европейский союз может сам разработать список украинских олигархов, чтобы ограничить их активность на европейском рынке и запретить въезд в страны-члены ЕС.

Так пояснил соответствующую рекомендацию отчета Европейской счетной палаты, посвященного поддержке Европейским союзом реформ в Украине в сфере борьбы с коррупцией на высоком уровне, докладчик Юхан Партс, передает Интерфакс-Украина.

"ЕС должен разработать своего рода модель того, как обращаться с этой группой людей, чтобы ограничить их возможности действовать на европейском рынке, включая отмывание денег", – отметил он.

Отвечая на вопрос, кто именно должен составить соответствующий список конкретных лиц, Партс уточнил, что такое решение принимает Европейский совет.

"Но любое решение такого типа передается в Европейскую службу внешних действий, где вместе со странами-членами ЕС могут подумать о том, как запретить въезд в ЕС конкретным лицам, которые находятся под большим подозрением. Немного так, как в США", - пояснил он.

Детализируя это предложение, аудитор подчеркнул, что речь не идет о санкциях.

"Мы не говорим о санкциях, мы немного скромнее – мы предлагаем, что нужно сделать, чтобы эта антикоррупционная стратегия (Европейского союза) была более эффективной, и мы предлагаем, чтобы речь шла не только о сотрудничестве ЕС и украинского правительства, но, и чтобы сам ЕС мог ограничить влияние и власть этих групп людей. Если вы хотите услышать какие-то имена, вы можете открыть СМИ. Не нам называть имена, это не работа аудиторов", - констатировал Партс.

Он отметил, что сам отчет, равно как и рекомендации, непосредственно направлены на то, чтобы найти способы, чтобы "улучшить общее управление и политику".

"Комиссия и ЕС должны рассмотреть этот вид инструмента для более эффективного противодействия коррупции", – добавил европейский аудитор.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении так называемый закон "об олигархах", на принятии которого настаивал Офис президента Владимира Зеленского. При этом, во время голосования парламент поддержал три взаимоисключающие поправки, из-за чего для принятия документа необходимо провести дополнительное голосование.