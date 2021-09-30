Горсовет Запорожья принял отставку мэра, его заменит депутат от партии Зеленского

На внеочередной сессии Запорожского городского совета 29 сентября депутаты поддержали решение о досрочном прекращении полномочий мэра Владимира Буряка и освобождении его от занимаемой должности.

Как сообщает пресс-служба Запорожского городского совета, из 50 принявших в тайном голосовании депутатов 45 поддержали решение о прекращении полномочий городского головы.

"Также депутаты поддержали решение городского совета о возложении полномочий городского головы на секретаря городского совета Анатолия Куртева. Он будет выполнять полномочия городского головы до избрания городского головы на внеочередных выборах или до открытия первой сессии городского совета, которая будет избрана на очередных выборах", – сказано в сообщении.

Анатолий Куртев был избран депутатом горсовета Запорожья от партии "Слуга народа".

В июне 2021 года Куртев был уволен с должности секретаря Запорожского городского совета распоряжением городского головы Владимира Буряка, который пояснил такое решение тем, что Куртев не прошел специальную проверку Национального агентства по вопросам противодействия коррупции. Однако Куртев сначала приостановил действие распоряжения о своем увольнении через суд, а затем депутаты горсовета восстановили его на должности секретаря.

Как сообщалось, ранее мэр Запорожья Владимир Буряк заявил о намерении уйти с поста городского головы по состоянию здоровья. Он занимал должность мэра Запорожья с ноября 2015 года. 25 октября 2020 года он был избран на второй срок.