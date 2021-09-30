Госгеонедр обнародовала данные о всех действующих разрешениях на разработку недр

Государственная служба геологии и недр Украины обнародовала информацию обо всех действующих специальных разрешениях на пользование недрами.

Как сообщает пресс-служба ведомства, данные выложены в открытом доступе на Государственном портале геологических данных в формате ".xlsx", что позволит их обрабатывать, сортировать, копировать без ограничений по дальнейшему использованию.

Реестр содержит полную информацию об объектах лицензирования: вид полезного ископаемого, регистрационный номер, вид пользования недрами, название объекта учета, дату выдачи, срок действия разрешения, название компании-недропользователя и код ЕГРПОУ.

На портале в виде интерактивной карты также размещены контуры специальных разрешений на пользование недрами в каждой из областей Украины.

Кроме того, представлена статистика по тенденциям выдачи специальных разрешений за годы, соотношение количества специальных разрешений на различные виды пользования недрами, информация о получении разрешения – без проведения аукциона или через него.

"Открытие данных происходит в рамках политики открытых дверей в сфере недропользования, провозглашенной правительством. Целью является обеспечение доступа к полным и актуальным сведениям. Отныне каждый желающий сможет воспользоваться информацией для проведения комплексного анализа, копирования или печати и т.д., ведь сведения о специальных разрешениях сведены в одном файле и выложены в формате xlsx. Данные еженедельно будут обновляться", – отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

По словам руководителя ведомства, это первый шаг открытия данных, вскоре будет опубликован комплексный отчет, который будет содержать также информацию об уплаченных налогах, бенефициарных владельцах специальных разрешений на пользование недрами и тому подобное.

Как сообщалось, ранее Госгеонедр обнародовала Интерактивную карту углеводородных полезных ископаемых. В открытый доступ выложены контуры лицензионных участков СРП, газотранспортная система Украины, участки действующих специальных разрешений, объекты недропользования, обозначены нефтегазовые скважины.