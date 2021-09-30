Украина погасила последний выпуск еврооблигаций под гарантии США на $1 миллиард (обновлено)

Министерство финансов Украины 29 сентября своевременно и в полном объеме погасило третий и последний выпуск пятилетних еврооблигаций под гарантии США на сумму $1 млрд.

Об этом сообщили в Минфине в комментарии Интерфакс-Украина.

Отмечается, что эти бумаги были выпущены в конце сентября 2016 года под 1,471% годовых.

Позже погашение облигаций подтвердили в пресс-службе Минфина. Отмечается, что также было уплачено $7,35 млн процентных платежей.

"Мы надеемся на дальнейшее продолжение бюджетной поддержки со стороны правительства США в будущем не только для успешного преодоления последствий коронавирусной инфекции, но и для поддержки реформ и восстановлению стабильного экономического роста", – отметил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Ранее Украина уже погасила два подобных выпуска пятилетних еврооблигаций под гарантии США объемом по $1 млрд: размещенные в мае 2014 года под 1,844% годовых и в мае 2015 года под 1,847% годовых.