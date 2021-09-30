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Литва начала строительство забора из колючей проволоки на границе с Беларусью

Литва начала строительство забора из колючей проволоки на границе с Беларусью

Литва начала строительство забора с колючей проволокой на границе с Беларусью, чтобы предотвратить въезд нелегальных мигрантов в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба литовского правительства, передает Европейская правда.

Отмечается, что первый этап работ начался на участке границы возле курортного города Друскининкай. Кроме того, подготовительная работа ведется и на других участках.

"После установления проволоки на наиболее важных участках границы начнется установка сегментов ограждения. Планируется, что первые сегменты будут доставлены к границе в октябре, а этап строительства пройдет в ноябре и декабре", – говорится в сообщении.

Первый этап предусматривает установление барьера на участке границы протяженностью около 100 километров до конца апреля 2022 года. Высота ограждения составит около 4 метров. На втором этапе построят барьер протяженностью около 400 километров, эти работы намерены выполнить работы до сентября следующего года. Строительство будет стоить до 152 миллионов евро.

Напомним, Литва обустраивает границу с Беларусью после того, как столкнулась с миграционным кризисом, созданным режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, организовавшим канал поставок нелегальных мигрантов из Азии на границу с Литвой. В конце июля Литва заявила, что строительство забора тормозится, так как в стране не хватает железной проволоки – армейские запасы израсходованы, а потому она ждет помощи из других стран. 

Ранее сообщалось, что Украина в три этапа доставила в Литву гуманитарный груз с колючей проволокой для строительства забора на границе с Беларусью. Известно, что первый груз в 38 тонн материала обошелся в 29 млн грн.

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Джерело:  Европейская правда


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А когда начнет Украина?
Или зюзики только будут поставлятьколючую проволоку Литве?
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30.09.2021 11:45 Відповісти

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