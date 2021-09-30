Чиновники "Черновцыоблэнерго" требовали взятки за подключение бизнеса к электросети, – Офис генпрокурора

Правоохранители разоблачили на взятке и злоупотреблении служебным положением чиновников подразделений ПАО "Черновцыоблэнерго", НКРЭКУ в области и частных фирм-посредников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, чиновники наладили схему систематического получения от населения области и частных предпринимателей неправомерной выгоды за обслуживание и подключение объектов к электросетям", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали руководителя районного подразделения АО "Черновцыоблэнерго" на получении $9 тыс. Указанные средства он требовал от предпринимателя за согласование технической документации и подсоединение коммерческого помещения к электросети.

Также разоблачили начальника одного из подразделений "Черновцыоблэнерго", который через руководителя субъекта хозяйственной деятельности – жену чиновника НКРЭКУ в области, требовал от гражданина взятку за согласование заявления о проведении параметризации счетчика электроэнергии для подключения комплекса солнечных батарей. Посредника задержали после получения $1000.

Кроме того, проверяется факт непосредственной причастности служащего НКРЭКУ к незаконному завладению бюджетными средствами. По предварительной информации, имея возможность влиять на АО "Черновцыоблэнерго" и ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания", он реализовывал им электроэнергию с собственной солнечной электростанции по завышенным тарифам. Сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.

На данный момент решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании им меры пресечения.

Напомним, "Черновцыоблэнерго" входит в структуру группы VS Energy.

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, являются 3 гражданина Латвии и гражданка Германии.