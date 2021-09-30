Цены на газ в Европе уже превысили $1100 за тысячу кубометров

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в четверг достигла 91,845 евро за МВт-ч, или $1102 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Интерфакс-Украина.

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Накануне вечером фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts прибавил еще $23 и достиг $1071 за тысячу кубометров. С открытием торгов в Европе это автоматически подталкивает котировки к новым максимумам.

Как сообщалось, с начала недели спотовые цены на газ в Европе впервые превысили $1000 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь.

Таким образом, цены на газ в Европе официально преодолели предыдущий исторический максимум марта 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт "Зверь с Востока". Рекод был установлен 1 марта 2018 года – 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%. Газохранилище принадлежит российскому "Газпрому" и соединено с приемным терминалом первого "Северного потока" в немецком Любмине газопроводом NEL, который тоже подконтролен российской компании. Поэтому это ПХГ практически непосредственно обеспечивается газом из России.

Как пишет Deutsche Welle, это усиливает подозрение, что "Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами на протяжении всего лета целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива, спровоцировать рост цен и в такой обстановке иметь возможность оказывать давление на Берлин и Брюссель с целью получить как можно быстрее безоговорочный разрешение начать эксплуатацию сразу двух ниток "Северного потока-2" вопреки требованиям Третьего энергопакета ЕС.

При этом в целом хранилища газа в Германии заполнены в среднем на 66,6% (при суммарной мощности в 24 миллиарда кубометров).