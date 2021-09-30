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газ (7792) Європа (570) ціни (3272)

Цены на газ в Европе уже превысили $1100 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе уже превысили $1100 за тысячу кубометров

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в четверг достигла 91,845 евро за МВт-ч, или $1102 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Интерфакс-Украина.

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Накануне вечером фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts прибавил еще $23 и достиг $1071 за тысячу кубометров. С открытием торгов в Европе это автоматически подталкивает котировки к новым максимумам.

Как сообщалось, с начала недели спотовые цены на газ в Европе впервые превысили $1000 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь.

Таким образом, цены на газ в Европе официально преодолели предыдущий исторический максимум марта 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт "Зверь с Востока". Рекод был установлен 1 марта 2018 года – 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%. Газохранилище принадлежит российскому "Газпрому" и соединено с приемным терминалом первого "Северного потока" в немецком Любмине газопроводом NEL, который тоже подконтролен российской компании. Поэтому это ПХГ практически непосредственно обеспечивается газом из России.

Как пишет Deutsche Welle, это усиливает подозрение, что "Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами на протяжении всего лета целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива, спровоцировать рост цен и в такой обстановке иметь возможность оказывать давление на Берлин и Брюссель с целью получить как можно быстрее безоговорочный разрешение начать эксплуатацию сразу двух ниток "Северного потока-2" вопреки требованиям Третьего энергопакета ЕС.

При этом в целом хранилища газа в Германии заполнены в среднем на 66,6% (при суммарной мощности в 24 миллиарда кубометров). 

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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Европейский рынок зависим от азиатского и пока цена не упадет в Китае она не упадет и в ЕС.
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30.09.2021 10:55 Відповісти
Даже не представляю куда, в случае теплой зимы и больших остатках газа в ПСГ весной, все эти компании купившие его по 1000$, будут девать? Но понимаю, что будет больно...
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30.09.2021 12:57 Відповісти
смех и грех наблюдать как на польских заправках все боятся поставить ценник на автогаз в 3(!) здотых - жмутся вокруг 2,99-2,98. чувствуют барыги, что еще чуть-чуть и люди "пошлют" их автогаз по ТАКОЙ "цене")))))))))))))))))))
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30.09.2021 13:37 Відповісти
Ну это 20 грн, у нас чуток дешевле, по 18.
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30.09.2021 15:56 Відповісти
этой зимой было 2.02 злотых литр газа...
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30.09.2021 20:07 Відповісти
Я вважаю це перемога. Європка має трохи поїсти лайна.
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30.09.2021 17:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sPREarbdYkE Ария -1100
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30.09.2021 19:55 Відповісти

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