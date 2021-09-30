Закон об олигархах повторно направят в Венецианскую комиссию, – Разумков

Закон об олигархах после подписания президентом Владимиром Зеленским будет повторно отправлен в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Украинская правда".

"И как только будет подписан этот закон, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги", – сказал он в интервью иданию.

Напомним, 2 сентября, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствия Конституции Украины законопроекта №5599 и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

Это обращение поддержали 4 оппозиционные фракции парламента. 10 сентября спикер Дмитрий Разумков направил проект закона на рассмотрение Венецианской комиссии. В свою очередь, в Венецианской комиссии сообщили, что примут заключение по законопроекту №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на своем заседании в декабре.

Однако, 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении так называемый закон "об олигархах", на принятии которого настаивал Офис президента Владимира Зеленского. При этом, во время голосования парламент поддержал три взаимоисключающие поправки, из-за чего для принятия документа необходимо провести дополнительное голосование.