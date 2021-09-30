"Криворожгаз" выделил на подготовку к отопительному сезону 7 миллионов

АО "Криворожгаз" заканчивает подготовку к отопительному сезону. В частности, модернизировано 4 газорегуляторных пункта и 10 шкафных газорегуляторных пунктов производства Львовского завода RGC Production.

Кроме того осуществлен ряд других работ, которые обеспечат почти 300 тыс. клиентов стабильной доставкой природного газа, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что ежегодно предприятие проводит комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности газоснабжения потребителям. В 2021 году на эти цели предусмотрено 7,2 млн грн.

"Поскольку газораспределительную систему прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет, поэтому АО "Криворожгаз" продолжает модернизацию сетей для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога", – отметил технический директор компании Борис Рыбка.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду сотрудники "Криворожгаза" провели комплексное приборное обследование 3 010 км газовых сетей, ликвидировали 4 056 утечек. Также осуществили замену 4 задвижек в газовых колодцах, реконструкцию и капитальный ремонт 15 установок электрохимической защиты, которые защищают газовые сети от коррозии. Текущий ремонт и техническое обслуживание ГРП/ШГРП, а также ряд других плановых организационно-технических мероприятий.

Как уточняет "Криворожгаз", весь комплекс работ выполняется за счет средств тарифа за распределение природного газа. Поэтому компания призывает клиентов своевременно рассчитываться за потребленные услуги.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.