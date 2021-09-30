Кредиторы неплатежеспособных банков за август получили 165 миллионов

В течение августа 2021 года неплатежеспособные банки, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов, направили на погашение своих требований кредиторов 165,4 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Из указанной суммы, в частности, 84,6 млн грн направлено на погашение требований третьей очереди, возникшие в том числе на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн, 80,8 млн грн – на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов, а именно НБУ.

Внеочередное погашение кредиторских требований НБУ (в том числе за счет реализации имущества поручителей), совершили АО "Банк "Финансы и Кредит" (70 млн грн), ПАО "Златобанк" (5,2 млн грн), ПАО "КБ "Финансовая инициатива" (4,9 млн грн), ПАО "Банк Камбио" (0,6 млн грн и АО "Дельта Банк" (0,05 млн грн).

В целом в январе-августе 2021 года сумма погашения требований кредиторов составила 2,35 млрд грн, из которых 880,7 млн грн – внеочередные выплаты обеспеченным кредиторам, в том числе НБУ – 830,6 млн грн (в том числе за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

В целом за весь период по состоянию на 1 сентября 2021 года удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 54,66 млрд грн, из которых 16,55 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 15,27 млрд грн – НБУ (включительно за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

На удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фондом направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными за недостаточностью имущества таких банков. В связи с этим Фонд принимает необходимые меры с целью реализации положений части пятой статьи 52 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и привлечения к гражданско-правовой ответственности связанных лиц (владельцев, руководство банков), действиями/решениями которых причинен ущерб неплатежеспособным банкам. Все средства, которые будут взысканы в результаты этой деятельности, будут направляться на удовлетворение требований кредиторов банков.

По состоянию на 1 сентября 2021 года Фондом, в соответствии с ч. 5 ст. 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", подано 69 исковых заявлений по 44 банкам. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, – 816 человек. Общая сумма исковых требований составляет 97,81 млрд грн.

Кроме того, Фондом предъявлено 26 гражданских исков по уголовным производствам в отношении 19 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков – 58 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 15,88 млрд грн.

Вместе с этим, по результатам рассмотрения судами уголовных производств, на основании принятых судебных решений, по состоянию на 1 сентября 2021 года Фонд гарантирования инициировал 5 судебных производств о возмещении вреда, причиненного уголовными правонарушениями, в отношении 5 банков. Общее количество ответчиков – 5 человек. Общий размер заявленных исковых требований составляет 2,66 млрд грн.