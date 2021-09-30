Швейцария одобрила первый в стране фонд криптоактивов

Надзорный орган Швейцарии по финансовым рынкам заявил, что одобрил первый фонд страны, который инвестирует в основном в криптоактивы.

Об этом сообщает Reuters.

Индексный фонд крипторынка предназначен только для квалифицированных инвесторов и отнесен к категории "другие фонды для альтернативных инвестиций" с особыми рисками, говорится в заявлении Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

Поскольку криптоактивы сопряжены с особыми рисками, FINMA заявило, что привязало одобрение к конкретным требованиям, в том числе к тому, что фонд может инвестировать только в установленные активы с достаточно большим объемом торгов.

Инвестиции также должны осуществляться через установленных контрагентов и платформы, которые базируются в стране - участнице Целевой группы по финансовым мероприятиям - и подпадают под действие соответствующих правил по борьбе с отмыванием денег, говорится в сообщении FINMA.