БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
936 відвідувачів онлайн
Новини
246 0
YouTube (132) вакцина (889) дезінформація (17)

YouTube будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах

YouTube будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах

Видеосервис YouTube будет удалять весь контент, который ставит под сомнение любую одобренную в мире вакцину от коронавируса в рамках борьбы с дезинформацией.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Интерфакс-Украина.

По словам вице-президента YouTube Мэтта Халприна, под запрет будут попадать все видеозаписи, в которых говорится, что вакцины - опасные или могут приводить к длительным отрицательным последствиям для здоровья.

Агентство отмечает, что новое правило касается всех вакцин, а не только препаратов от COVID-19.

В прошлом году YouTube вводил запрет на ряд видеозаписей, в которых содержится критика вакцин от коронавируса. С октября 2020 года платформа удалила более 130 тыс. роликов за "нарушение правил YouTube в области вакцин от COVID-19".

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 