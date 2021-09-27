Шуфрич стал владельцем 60% связанного с Медведчуком канала "Первого независимого"

Народный депутат фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич стал мажоритарным совладельцем телеканала "Первый Независимый" (ООО "Тайм медиа"), созданного бывшими сотрудниками телеканалов, которых связывают с одним из лидеров "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в собщении одного из этих каналов, "112.Украина", передает Интерфакс-Украина.

"Шуфрич откликнулся на просьбу журналистов о защите и поддержке и стал совладельцем телеканала "Первый независимый". Таким образом, народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич стал владельцем 60%, доля творческого коллектива составляет 40%. Между Нестором Шуфричем и творческим коллективом было подписано соглашение о невмешательстве в редакционную политику и журналистскую деятельность", - говорится в сообщении.

Сотрудники телеканала отмечают, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку структуры собственности телеканала и они это расценивают как незаконное давление, в связи с чем передали Шуфричу как главе профильного комитета парламента письмо, в котором просят его взять телеканал под защиту.

Сам Шуфрич заявил о попытке ввести цензуру в Украине.

"До тех пор, пока нынешняя власть продолжает закрывать рот неугодным, я готов защищать независимые СМИ, в частности телеканал "Первый независимый". Я осознаю все риски и готов взять на себя такую ответственность. Я доверяю высокому уровню профессионализма коллектива, поэтому подписал соглашение о невмешательстве в редакционную политику телеканала. Все, чего я прошу от журналистов, - хорошо выполнять свою работу и доносить до людей правду о том, что происходит в Украине сегодня", - отметил он.

На странице прессс-службы Шуфрича опубликовано заявление нардепа, в котором от отметил, что принял также решение из-за конфликта "Первого независимого" с Нацсоветом, а действия Службы безопасности Украины в отношении телеканала и силовое отключение их контрагентов, обеспечивающих передачу сигнала на спутник, он воспринимает "как нарушение прав журналистов полноценно выполнять свою работу, а также как давление на свободу слова".

"Осознаю все риски, которые связаны с этим решением. Считаю своим гражданским долгом поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была. Сразу хочу отметить, что у меня нет никаких финансовых интересов с Российской Федерацией, сделать из меня террориста будет невозможно!", - отметил Шуфрич.

Как сообщалось, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с Медведчуком. Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

После этого ООО "Медиахолдинг "Новости", в который входят попавшие под санкции телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, купило телеканал "NTA Пряма мова Львова" ("Первый независимый", ООО "Тайм медиа", Киев). Коллектив телеканала NTA осудил решение директора ЧП "НТА - Независимое телевизионное агентство" Романа Любицкого продать собственный телеканал "Первый независимый" ООО "Медиахолдинг "Новости".

26 февраля в 18:00 в спутниковом и онлайн-эфире "Первого независимого канала" началось вещание в новом формате, однако провайдер "Ланет" прекратил трансляцию телеканала в сети кабельного цифрового телевидения уже через час после выхода в эфир и расторг с ним договор о сотрудничестве в связи с изменением конечного бенефициара телеканала. В "Ланет" отметили, что в структуре собственности телеканала произошли изменения, о которых провайдера не уведомили. Руководителем канала стал Павел Егорычев, представитель медиагруппы Козака, который попал в санкционный список СНБО.

16 сентября Нацсовет по телерадио назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Первый независимый" после того, как СБУ обратила внимание на структуру его собственности.

"В документах, которые ООО "Тайм медиа" предоставило Национальному совету, его владельцем со 100% долей указано ООО "Медиахолдинг новости". По информации лицензиата, этой компанией обладают сразу 99 физических лиц, каждому из которых принадлежит по 1%. В то же время, как отмечается, 98 из них передали все свои доли в управление одному лицу - Панченко Диане Витальевне, которая также является одним из 99 совладельцев компании и указана ее конечным бенефициарным владельцем", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в предоставленных документах лицензиат информирует только о 99% владения уставным капиталом компании, находящихся в управлении и собственности Панченко Дианы.

"То есть фактически информация о полном 100% владении компанией остается неизвестной", - подчеркивают в Совете.