Пять областей отвечают "оранжевому" уровню эпидопасности, – Миздрав

Количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Тернопольской и Черкасской областях выросло более, чем на 50% за 7 дней по состоянию на 25 сентября, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236 соответствует "оранжевой" зоне эпидемической опасности распространения Covid-19

Об этом говорится в данных Министерства здравоохранения Украины, передает Интерфакс-Украина.

При этом в Кировоградской области такой большой показатель госпитализации был достигнут в субботу,25 сентября, впервые за последние дни, а в Винницкой, Киевской, Харьковской и Херсонской он превышал 50% в пятницу, но нынче существенно снизился.

Ситуация в остальных областях и в Киеве соответствует "желтой" зоне. При этом Кировоградская и Закарпатская области по уровню заболеваемости (<75 на 100 тыс человек), а Киев по коэффициенту обнаружения случаев инфицирования (<4%) соответствуют "зеленой" зоне. Также "зеленой" зоне соответствуют показатели по охвату тестированием (>=300 на 100 тыс человек) во всех регионах Украины.

В Украине по состоянию на утро 26 сентября зафиксировано 4,65 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 983 человека, 69 умерли. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.