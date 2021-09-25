Глава Венецианской комиссии попросил Зеленского предоставить текст закона об олигархах

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить текст антиолигархического закона, который был принят парламентом на этой неделе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам их телефонного разговора.

"Джанни Букиккио отметил принятие в Верховной Раде Украины инициированного президентом закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Председатель Венецианской комиссии также обратился с просьбой предоставить комиссии текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения", – говорится в сообщении.

Стороны констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.

Зеленский подчеркнул, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются четкими и однозначными – "ни шагу назад в судебной реформе".

Кроме того, между собеседниками состоялся конструктивный обмен мнениями по проектам законов Украины, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и направлены на совершенствование конституционной процедуры, порядка назначения судей Конституционного Суда, а также по отбору судей в КСУ.

Отдельно стороны обсудили ход формирования Этического совета, который будет проверять на честность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. Президент Украины и глава Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия – устранены.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении так называемый закон "об олигархах", на принятии которого настаивал Офис президента Владимира Зеленского. Однако после голосования оказалось, что в документе были учтены взаимоисключающие правки, для решения этой коллизии может потребоваться дополнительное голосование.