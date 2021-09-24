ЕБРР предоставит "Новой почте" 13 миллионов евро кредита на строительство терминала

Европейский банк реконструкции и развития частично профинансирует проект строительства нового автоматизированного сортировочного терминала посылок "Новой почты" в Днепре. Украинский почтовый оператор получит кредит в размере 13 млн евро.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передает AIN.

Согласно информации ЕБРР, обеспеченный корпоративный кредит на сумму 13 млн евро будет предоставлен в виде мультивалютной кредитной линии - доступен для выплаты в гривне и евро.

Общая стоимость проекта составляет 28,5 млн евро. Из них в 14 млн евро обойдется проектирование и строительство терминала, 11,9 млн евро - покупка сортировочной линии и другого оборудования, 2,6 млн евро выделены на непредвиденные расходы.

Как отмечается в сообщении Европейского банка реконструкции и развития, проект строительства автоматизированного сортировочного центра в Днепре - часть стратегии роста "Новой почты". Она предусматривает трансформацию ее логистической модели для удовлетворения растущего рыночного спроса, оптимизации цепочки поставок и повышения качества обслуживания клиентов.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" готовится к высокому сезону и дополнительно набирает 2500 сотрудников на должности операторов отделений, курьеров и грузчиков на сортировочные терминалы.