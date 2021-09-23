Кубраков предложил вернуть Сергея Лещенко в набсовет "Укрзализныци", – глава ТСК

Министерство инфраструктуры внесло на рассмотрение Кабинета министров кандидатуры на должности новых членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" от государства, в том числе предлагает переназначить на эту должность бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко", блогера Сергея Лещенко.

Об этом глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по оценке состояния "Укрзализныци", народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина сообщила на своем канале в Telegram.

"Недолго вся страна праздновала отставку набсовета "Укрзализныци". (Министр инфраструктуры Александр) Кубраков снова подал на Кабмин Лещенко в набсовет "Укрзализныци", –

Как сообщалось, ранее Кабинет министров отказался продлевать полномочия членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Шевки Аджунера, Андреаса Матье, Сергея Лещенко и Олега Журавлева, поэтому их полномочия были прекращены с 21 сентября.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры сообщили, что кандидатуры на должности новых членов набсовета от государства уже переданы на рассмотрение Кабмина,их назначение ожидается в ближайшее время.

Напомним, в августе Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности и.о. главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина – советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.