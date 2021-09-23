"Турбоатом" официально сменил название

Акционеры сменили название АО "Турбоатом", новое название предприятия – акционерное общество "Украинские энергетические машины".

Как сообщает пресс-служба компании, соответствующее решение было принято на внеочередном собрании акционеров 27 августа. Новое название предприятия уже внесено в государственный реестр юрлиц.

"Компания работает в обычном режиме, под председательством генерального директора АО "Украинская энергетические машины" Виктора Субботина, состав дирекции и трудового коллектива остается без каких-либо изменений", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 27 августа Кабинет министров согласовал реорганизацию АО "Завод "Электротяжмаш" путем присоединения к АО "Турбоатом". При этом Кабмин внес "Турбоатом" в перечень объектов большой приватизации государственной собственности.

Собрание акционеров "Турбоатома" 28 августа должно было утвердить договор о присоединении к "Турбоатомму" АО "Электротяжмаш" и соответствующий передаточный акт, условия конвертации акций АО "Электротяжмаш" в акции "Турбоатома и принять решение о выпуске акций с целью такой конвертации.

ФГИ также инициирует еще одно собрание акционеров АО "Турбоатом" 5 октября с целью внесения изменений в Устав в связи с присоединением "Электротяжмаша", а также определения состава дирекции после завершения присоединения.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Завод завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 27,8% меньше, чем в 2019 году, чистый доход сократился почти вдвое – до 1,47 млрд грн.

Крупным миноритарием АО (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% акций принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной, по данным "Турбоатома", с российским холдингом "Силовые машины" (фактический владелец Алексей Мордашов). Госпакетом в 75,22% управляет Фонд госимущества.

Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

В 2020 году завод нарастил чистый убыток в 5,8 раза к 2019 году – до 451 млн грн, чистый доход сократился в 2,3 раза – до 821,8 млн грн.