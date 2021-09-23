Фонд госимущества выставил на продажу научно-исследовательский институт в Харькове за 34 миллиона

Фонд государственного имущества назначил на 8 октября онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Харьковский научно-исследовательский институт комплексной автоматизации", расположенного по адресу: г. Харьков, пер. Кузнечный, 2 и ул. Кузнечная, 4/6.

Стартовая цена объекта приватизации составляет 34,48 млн грн, заявки для участия в онлайн-аукционе принимаются до 7 октября включительно, сообщает пресс-служба ФГИ.

В составе выставленного на продажу комплекса – 12 единиц недвижимого имущества: административный корпус, лабораторные корпуса, склады, полигон, сарай, склад-гараж, проходная с забором, сооружение охраны. Общая площадь зданий и сооружений составляет 3469,7 кв. м.

В состав объекта приватизации также включено 4 сооружения: дворовое покрытие, навес для автостоянки, ограждение, крытые автостоянки. Кроме того, на балансе предприятия находятся четыре транспортных средства, а также 1055 единиц других необоротных активов.

Объект приватизации расположен на земельном участке площадью 0,9062 га.

Государственное предприятие "Харьковский научно-исследовательский институт комплексной автоматизации" образовано в 1992 году и является главным институтом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины по разработке и внедрению управляющих и информационно-вычислительных систем (УВД и ИВС) верхнего уровня в составе АСУ ТП энергоблоков ТЭС и АЭС.

"Объект приватизации имеет хорошее расположение в центральной части города Харькова. Неподалеку расположены образовательные и коммерческие учреждения, амбулатория", – отмечается в сообщении ФГИ.