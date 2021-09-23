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Нацбанк оштрафовал три кредитных союза

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Нацбанк оштрафовал три кредитных союза

Национальный банк Украины применил к трем кредитным союзам меры воздействия в виде штрафов за нарушение нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению небанковских финансовых услуг.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как сообщается, кредитные союзы несвоевременно подали в Национальный банк отчет независимого аудитора по результатам проведения обязательного аудита финансовой отчетности за 2020 год.

Штрафные санкции применены к таким кредитным союзам:

  • кредитный союз "Кредо" (ЕГРПОУ 26535419) - штраф в размере 1 700 грн;
  • кредитный союз "Константа" (ЕГРПОУ 43386040) - штраф в размере 1 700 грн;
  • кредитный союз "Менчул" (ЕГРПОУ 26527897) - штраф в размере 5 100 грн.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  НБУ


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