Иностранные топ-менеджеры уволились из "Нафтогаза", – СМИ

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на заседании в минувший понедельник одобрил отставку членов правления Отто Ватерландера (главный исполнительный директор по трансформации) и Петера ван Дрила (финансовый директор).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

Собеседник агентства напомнил, что это было последнее заседания набсовета в его нынешнем составе, поскольку в начале сентября его независимые директора Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейдена также подали в отставку.

Ватерландер и ван Дрил пришли работать в "Нафтогаз" в январе 2020 года, чуть позже вошли в правление НАК. Оба имеют значительный опыт работы в Shell.

Как сообщалось, главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Отто Ватерландер объявил о планах завершить работу в компании из-за несогласия с политикой главы правления Юрия Витренко.

По его словам, в таких условиях он не может эффективно работать, написал письмо набсовету об увольнении. Такое же письмо написал и ван Дрил.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.