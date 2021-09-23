АМКУ разрешил братьям Астионам купить Ичнянский молочно-консервный комбинат

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО "Интер Вей Кэпитал" (Киев) купить ЧАО "Ичнянский молочно-консервный комбинат" (ИМКК, Черниговская область).

Соответствующее решение госрегулятор принял на заседании 23 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, Ичнянский МКК с уставным капиталом 109 тыс. грн принадлежит Анатолию Соколу (33,57%) и депутату Черниговского областного совета Валентину Запорощуку (0,02%), управляющим предприятием через ООО "Провиант" (Чернигов), Марине Кинах принадлежит 9,99%.

АМКУ в минувшем месяце разрешил Запорощуку увеличить его долю в уставном капитале компании-экспортера сгущенного молока ООО "Провиант" свыше 50%, которыми он владел до принятия соответствующего решения.

В соответствии с данными АМКУ, "Провиант" занимается оптовой экспортной торговлей молочными консервами (сгущенным молоком), произведенными на связанном с ним ЧАО "Ичнянский молочно-консервный комбинат".

Согласно данным на сайте ГК "Правио" - взаимно интегрированного бизнеса, объединенного в комплекс закрытого типа по производству консервированной молочной продукции, в ее состав входят ИМКК, ООО "Провиант", Агрофирма "Маяк" и "Обмачевськи звезды (все – Черниговская область). Портфель брендов ГК состоит из ТМ "Pravio", "MamaMilla", "Milada", "Ичня". По ее данным, "Провиант" экспортирует продукцию ИМКК в 40 стран мира, а также занимается ее дистрибуцией по Украине, в которой она занимает 25% на рынке сгущенного молока.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, уставный капитал ООО "Интер Вей Кэпитал" в размере 50 млн грн принадлежит в равных долях Василию и Евгению Астионам, разрешение на покупку которого у экс-нардепа Виталия Хомутынника АМКУ выдал в авусте 2020 года.

Компания предоставляет услуги факторинга, предоставляет средства в заем (в том числе на условиях финансового кредита), предоставляет гарантии, поручительства и услуги по финансовому лизингу.

По данным АМКУ, братья Астионы контролируют компании, которые в Украине занимаются складским бизнесом; добывают камень, известняк, гипс, мел; производят лимонад, детское питание и диетические пищевые продукты; организуют перевозки ж/д транспортом.