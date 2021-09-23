Кабмин подготовит закон о системе минимальных пенсионных гарантий, – министр

Кабинет министров вместе с введением обязательной накопительной пенсии планирует на законодательном уровне определить систему минимальных пенсионных гарантий.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе круглого стола "Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть", передает пресс-служба министерства.

По ее словам, правительство имеет видение и дорожную карту построения пенсионной системы, которая будет учитывать интересы каждой категории нынешних пенсионеров, работающих людей, будущих поколений, людей предпенсионного возраста, в том числе тех, которые не получат необходимого стажа.

"На самом деле, система поддержки пожилых людей, которую мы строим, не ограничивается тремя уровнями пенсионной системы. Да, мы делаем много адресных программ для нынешних пенсионеров, планируем их унифицировать на законодательном уровне в универсальную прозрачную систему минимальных пенсионных гарантий", – сказала Лазебнкая.

По словам министра, план правительства по реформированию пенсионной системы предполагает обязательное введение накопительной пенсии.

"Надо думать о будущих поколениях. Чтобы люди хотели жить и работать в Украине, они должны видеть свое пенсионное будущее здесь. На сегодня мы фактически заложили основы 5-уровневой системы социальной поддержки. Она дает каждому пенсионную перспективу. И обязательные пенсионные накопления – неотъемлемая часть этой системы", – подчеркнула Лазебная.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинцам в возрасте до 40 лет не стоит расчитывать на солидарную пенсию и они должны копить средства самостоятельно. Об этом также заявлял советник Офиса президента Тимофей Милованов.

Напомним, 29 апреля Верховная Рада вернула на доработку в профильный парламентский комитет проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

Однако премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроектов о введении накопительного уровня пенсий в ближайшее время осенью.