Еврокомиссия подготовит перечень мер в ответ на рекордный рост цен на газ

Европейская комиссия определит перечень мер, которые страны-члены ЕС смогут применять для решения проблемы высоких цен на энергоносители, не нарушая европейские рыночные нормы.

Об этом член Еврокомиссии Кадри Симсон, курирующая вопросы энергетики, заявила в ходе встречи с министрами энергетики стран Евросоюза, передает Интерфакс-Украина.

"Я предложила министрам подготовить более структурированный перечень инструментов, которые, на наш взгляд, помогли бы странам ЕС найти решение нынешней проблемы", – сказала Симсон.

Она пояснила, что перечень инструментов в Брюсселе рассчитывают подготовить в ближайшие недели.

Как сообщалось, спотовые цены по всему миру в настоящее время находятся на рекордных уровнях.

С начала недели спотовые цены на газ в Европе превысили $900 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа".оглашения итогов аукциона на транзитные мощности Украины и Польши на октябрь.

При этом рост цен на энергоносители в Европе до рекордных отметок, вызванный недостаточными поставками природного газа, приводит к снижению рентабельности ряда крупных промышленных предприятий, что может подорвать восстановление экономики региона.