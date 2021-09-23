Правоохранители открыли четыре уголовных дела из-за приватизации отеля "Днепр", – глава ФГИ

В отношении руководства Фонда государственного имущества (ФГИ) возбуждено 4 уголовных дела за то, что фонд якобы продал отель "Днепр" по заниженной цене.

Об этом в ходе VII форума "Дирижеры перемен" сказал председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, передает Укринформ.

"На меня и моих сотрудников уже заведено определенное количество уголовных дел. Только 4 за то, что мы дешево продали гостиницу "Днепр", – сказал Сенниченко.

По словам главы ФГИ, также есть уголовные дела за то, что не были выплачены дивиденды предприятиям, которые находились в управлении Фонда госимущества в 2018 году, хотя он и его команда присоединились к работе Фонда в начале 2020 года.

Напомним, 29 июля 2020 года Фонд государственного имущества утвердил протокол о результатах электронного аукциона по продаже гостиницы "Днепр" компании ООО "Смартленд" за 1,11 млрд грн.

Согласно данным Единого госреестра, ООО "Смартленд" зарегистрировано в 2013 году, занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного и арендуемого имущества. По состоянию на 31 июля 2020 года, собственником компании и ее бенефициаром указан Максим Терещук (100%), который также числится ее директором. При этом на момент проведения аукциона соучредителями компании являлись ООО "Айс Таун" (82,29%) и Максим Терещук (17,71%). Конечным бенефициаром был указан Алексей Игунин через ООО "Айс Таун".

Ранее основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere Александр Кохановский заявил, что это он вместе с партнерами купил отель, который планирует превратить в центр развития киберспорта.

Однако в декабре 2020 года "Отель Днепр" подал заявку и начала регистрацию торговой марки "Dnipro Casino", а в апреле 2021 года – заявку на получение разрешения на проведение азартных игр.

Гостиница "Днепр" представляет собой двенадцатиэтажное здание общей площадью 12 829 кв. м, имеет 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов, а также большой паркинг для гостей на 56 мест.