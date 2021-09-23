Рада одобрила введение запрета на использование пальмового масла в детском питании

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения качества пищевых продуктов, потребляемых детьми".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5148 в первом чтении проголосовали 304 народных депутата.

Законопроектом предложено ввести запрет на использование пальмового масла и других гидрогенизованных растительных жиров в детском питании, а также установить требования к маркировке пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.

Проектом, в частности, предлагается: