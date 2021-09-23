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Рада одобрила введение запрета на использование пальмового масла в детском питании

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Рада одобрила введение запрета на использование пальмового масла в детском питании

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения качества пищевых продуктов, потребляемых детьми".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5148 в первом чтении проголосовали 304 народных депутата.

Законопроектом предложено ввести запрет на использование пальмового масла и других гидрогенизованных растительных жиров в детском питании, а также установить требования к маркировке пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.

Проектом, в частности, предлагается:

  • запретить использование пальмового масла в традиционных молочных продуктах;
  • запретить использование гидрогенизированного пальмового масла и других гидрогенизированных растительных жиров в детском питании;
  • запретить использование гидрогенизированного пальмового масла в пищевых продуктах (кондитерские изделия: шоколад, мороженое и т.д.);
  • ввести штрафные санкции за нарушения;
  • ввести маркировку пищевой продукции, содержащей пальмовое масло.

Автор: Михайло Орлюк
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