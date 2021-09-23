Кабмин утвердил порядок создания центров для подтверждения квалификации работников
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Кабинет министров на заседании 22 сентября утвердил Порядок об аккредитации квалификационных центров, что позволит запустить систему независимой оценки профессиональных квалификаций.
Как сообщает пресс-служба Национального агентства квалификаций, это позволит официально оценивать результаты неформального обучения и самообразования и присваивать профессиональные квалификации, без необходимости обучения в учреждениях профтехобразования.
"Признание результатов информального и неформального обучения предусмотрено законом "Об образовании", но до сих пор не было практической возможности подтвердить свою квалификацию без обучения в учебном заведении", – отмечается в сообщении.
Согласно принятому Порядку об аккредитации квалификационных центров, контролировать их работу обязано Национальное агентство квалификаций, которое будет отвечать за аккредитацию таких центров, вести Реестр экспертов и Реестр квалификаций. Создавать квалификационные центры могут работодатели, бизнес ассоциации, учебные заведения и другие юридические лица.
"Неважно где человек получил необходимые знания, умения, навыки. Важно, чтобы он обладал необходимыми компетенциями. А получил ли он их в You Tube, или на курсах, или работая на производстве – не имеет значения. Человек приходит в квалификационный центр, проходит практическую и теоретическую оценку и получает сертификат о присвоении профессиональной квалификации", – отметил глава Нацагентства квалификаций Юрий Баланюк.
Он добавил, что квалификационные центры никоим образом не создают конкуренцию для заведений профтехобразования.
"Основная целевая аудитория квалификационных центров, это лица в возрасте 30+. Это те люди, которые получили умения и навыки другой профессии, но не готовы снова тратить 2 года на обучение. Компетентности этих людей необходимо оценить, и если они соответствуют требованиям профстандарта – выдать сертификат о присвоении квалификации, с которым можно официально трудоустроиться", – пояснил Баланюк.
Он добавил, что в квалификационных центрах также можно будет подтвердить квалификацию, полученную за рубежом.
"Если человек получил квалификацию в другой стране, то нужно предоставить соответствующие документы, и эта квалификация будет признана", – отметил Баланюк.
Как сообщалось, в июне Кабинет министров утвердил положение "О Реестре квалификаций", который станет информационной платформой для будущих квалификационных центров, которые будут присваивать квалификации на базе самообразования. Также с помощью Реестра работодатели в открытом доступе смогут проверять достоверность документов о наличии квалификации работников.
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