Кабмин утвердил порядок создания центров для подтверждения квалификации работников

Кабинет министров на заседании 22 сентября утвердил Порядок об аккредитации квалификационных центров, что позволит запустить систему независимой оценки профессиональных квалификаций.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства квалификаций, это позволит официально оценивать результаты неформального обучения и самообразования и присваивать профессиональные квалификации, без необходимости обучения в учреждениях профтехобразования.

"Признание результатов информального и неформального обучения предусмотрено законом "Об образовании", но до сих пор не было практической возможности подтвердить свою квалификацию без обучения в учебном заведении", – отмечается в сообщении.

Согласно принятому Порядку об аккредитации квалификационных центров, контролировать их работу обязано Национальное агентство квалификаций, которое будет отвечать за аккредитацию таких центров, вести Реестр экспертов и Реестр квалификаций. Создавать квалификационные центры могут работодатели, бизнес ассоциации, учебные заведения и другие юридические лица.

"Неважно где человек получил необходимые знания, умения, навыки. Важно, чтобы он обладал необходимыми компетенциями. А получил ли он их в You Tube, или на курсах, или работая на производстве – не имеет значения. Человек приходит в квалификационный центр, проходит практическую и теоретическую оценку и получает сертификат о присвоении профессиональной квалификации", – отметил глава Нацагентства квалификаций Юрий Баланюк.

Он добавил, что квалификационные центры никоим образом не создают конкуренцию для заведений профтехобразования.

"Основная целевая аудитория квалификационных центров, это лица в возрасте 30+. Это те люди, которые получили умения и навыки другой профессии, но не готовы снова тратить 2 года на обучение. Компетентности этих людей необходимо оценить, и если они соответствуют требованиям профстандарта – выдать сертификат о присвоении квалификации, с которым можно официально трудоустроиться", – пояснил Баланюк.

Он добавил, что в квалификационных центрах также можно будет подтвердить квалификацию, полученную за рубежом.

"Если человек получил квалификацию в другой стране, то нужно предоставить соответствующие документы, и эта квалификация будет признана", – отметил Баланюк.

Как сообщалось, в июне Кабинет министров утвердил положение "О Реестре квалификаций", который станет информационной платформой для будущих квалификационных центров, которые будут присваивать квалификации на базе самообразования. Также с помощью Реестра работодатели в открытом доступе смогут проверять достоверность документов о наличии квалификации работников.