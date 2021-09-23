Цены на железную руду в ближайшие годы не превысят $100 за тонну, – UBS

Цены на железную руду в долгосрочной перспективе останутся на уровне ниже $100 за тонну, несмотря на усилия мировых производителей железорудного сырья, направленные на сдерживание их падения.

Согласно прогнозам, Австралия сократит экспорт руды в сентябре до 75,22 млн тонн руды против августовских 76,01 млн тонн, пишет Минпром.

В свою очередь Бразилия – уменьшит месячную отгрузку с 34,39 млн тонн до 29,54 млн тонн, ЮАР – с 5,62 млн тонн до 4,90 млн тонн.

"Сложно сказать, хватит ли этих усилий трех крупнейших экспортеров руды, чтобы остановить ценовое пике. После условного года изобилия для производителей ЖРС снова наступает время затягивать пояса", – пишет издание.

Аналитик Reuters Клайд Рассел отмечает, что исторически стоимость железной руды чаще находится в диапазоне ниже $100 за тонну, чем над ним. Поэтому сегодняшнюю динамику можно расценивать и как возвращение к обычному состоянию вещей.

Один из самых авторитетных экспертов на фондовых рынках ГМК – швейцарская группа UBS – уже оперативно пересмотрела инвестиционные рейтинги добывающих руду компаний в худшую сторону. Согласно прогнозу UBS, уже к концу 2021 года дефицит ЖРС на рынке сменится профицитом, вследствие чего цены на руду продолжат падение, причем надолго.

Так, в 2022 году UBS прогнозирует среднюю цену на уровне $89 за тонну, в 2023 году – $80 за тонну, а дальше цена может просесть и до $65 за тонну.

Инвесткомпания Liberum Capital прогнозирует усредненную цену $93 за тонну в следующем году. А Bank of America опасается, что цены могут упасть до уровня маржинальных издержек ($80/тонна) уже до конца текущего года.