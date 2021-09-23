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Кличко призвал ввести льготную цену на газ для бюджетников

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Кличко призвал ввести льготную цену на газ для бюджетников

Правительство должно зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений и организаций до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за кубометр вместо рыночных 35 грн.

Об этом во время заседания Киевсовета заявил мер Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Столица, как и другие города, готовится начать отопительный сезон. Технически мы готовы. Но, как вы знаете, есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической. Ассоциация городов Украины предложила центральной власти конкретные решения, которые позволят вовремя начать поставки тепла и горячей воды населению", – сказал он.

Кличко добавил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с вопросами, ответы на которые тот должен дать в парламенте во время "Часа правительства".

"В частности, правительство должно зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб.м вместо рыночных 35 грн", – подчеркнул глава столицы.

Вместе с тем, по его словам, НАК "Нафтогаз Украины" необходимо безотлагательно изъять дискриминационные нормы в договорах на поставку газа. При этом местным бюджетам нужно погасить разницу в тарифах прошлых лет и заложить компенсацию на будущее, в частности в виде увеличения на 5% зачисления НДФЛ, чтобы сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на уровне прошлого отопительного сезона.

"Потому что люди не смогут платить по таким тарифам! Не смогут покрыть эту разницу и местные бюджеты, на которые сегодня пытаются переложить всю тяжесть", – отметил Кличко.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  КГГА


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