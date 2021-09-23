Рада отложила рассмотрение законопроекта о повышении налоговых поступлений (обновлено)

Верховная Рада исключила из повестки дня заседания в четверг и текущей недели правительственный законопроект №5600 "О сбалансированности бюджетных поступлений", т.н. "ресурсный законопроект".

Как передает БизнесЦензор, за это решение на заседании 23 сентября проголосовали 266 народных депутатов.

Как уточнил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, сейчас фракция собирает подписи для голосования этого законопроекта по спецпроцедуре, что позволит избежать рассмотрения поданных к нему поправок.

"Секретариат фракции "Слуга Народа" начал сбор подписей народных депутатов за инициативу начать особую процедуру рассмотрения проекта закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (рег. №5600). Состоянием на сейчас собрано 130 из 150 необходимых подписей", – написал нардеп на своей странице в Telegram.

В свою очередь первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допустил, что Верховная Рада может рассмотреть "ресурсный" законопроект на следующей пленарной неделе, которая начнётся 5 октября.

"На следующей пленарной неделе, я думаю, мы будем рассматривать законопроект №5600 по спецпроцедуре, как это предусматривает статья 119-1 Регламента", – цитирует Корниенко Интерфакс-Украина.

Согласно статья 119-1 Регламента, Рада может рассматривать законопроект по особой процедуре в случае внесения в него поправок и предложений в количестве, которое в пять раз или более превышает количество его статей, но не менее 500. При этом каждая фракция или депутатская группа сможет определить не более пяти неучтенных профильным комитетом поправок или предложений, а каждый внефракционный депутат – одну, на которых они настаивают.

После этого комитет готовит уточнённую сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, включительно с учтенными им поправками и предложениями.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "ресурсный" законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Подробнее о предложениях читайте в материале БизнесЦензора: Рада підтримала "ресурсний законопроєкт". Наскільки можуть вирости податки для бізнесу

Изначально правительство декларировало, что повышение рентных ставок и ряда других налогов, как это предлагал ресурсный законопроект №5600 в редакции к первому чтению, позволит привлечь свыше 60 млрд грн в госбюджет, однако после внесения ряда поправок ко втором чтению Минфин оценивает дополнительные поступления в случае его принятия в 25-35 млрд грн.

Среди прочего, законопроектом предложено повысить ренту на добычу железной руды. В мае президент Владимир Зеленский назвал такое решение необходимымиз-за резкого роста мировых цен, что позволяет собственникам рудных компаний получать сверхприбыль. Однако принятие соответствующего законопроекта №5600, рассмотрение которого ожидалось в июле, было отложено.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Скільки олігархи сплатили ренти на видобутку руди і як уряд пішов їм на поступки