"Новая почта" набирает 2 500 сотрудников по всей Украине

"Новая почта" готовится к высокому сезону и дополнительно набирает 2500 сотрудников на должности операторов отделений, курьеров и грузчиков на сортировочные терминалы.

Всем новым сотрудникам компания предлагает долгосрочное сотрудничество, говорится в сообщении "Новой почты".

"Это не сезонная работа, все сотрудники будут оформлены в штат и остаются работать с нами на постоянной основе. Каждый работник Новой почты имеет официальное трудоустройство, стабильную зарплату и бесплатную медицинскую страховку. Для сотрудников сортировочных терминалов у нас предусмотрен трансфер, бесплатные обеды и проживание", – говорит Нина Масюк, HRD Новой почты.

Узнать о вакансиях в "Новой почте" больше можно по ссылке.

Высокий сезон в Украине начинается в октябре и продолжается до Нового года. Именно на этот период приходится большое количество покупок из украинских интернет-магазинов и из-за рубежа.

По данным "Новой почты", объемы поставок растут на 30-50% по сравнению с летними месяцами, поскольку это время акционных предложений Черной пятницы, закупки подарков для близких и родных к новогодне-рождественским праздникам.

Группа "Новая почта" предоставляет полный спектр логистических услуг. В Группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Новая почта", "Новапей" и "Новая почта Глобал".