Минэнерго просит увеличить дотации для госшахт в проекте госбюджета на 7,6 миллиарда

Министерство финансов при подготовке проекта бюджета на 2022 год не учло предложения Министерства энергетики на сумму 7,6 млрд грн для финансирования угольной отрасли.

Об этом заместитель министра энергетики Алексей Кураков сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, передает Интерфакс-Украина.

"Мы предложили объем общих потребностей министерства на 2022 год в размере 12,1 млрд грн, из них не учтено 7,6 млрд грн", – сказал чиновник.

По словам Куракова, на 4,4 млрд грн недофинансированы текущие затраты угольных предприятий – заработная плата и оплата потребленной электроэнергии, а также в целом не учтены 2,9 млрд грн, предлагавшиеся Минэнерго на капитальные затраты.

Кроме того, он отметил, что сумма на горно-спасательные работы уменьшена с предложенных Минэнерго 414 млн грн до 340 млн грн, на ликвидацию неперспективных шахт – с 1,19 млрд грн до 1,13 млрд грн.

По словам Куракова, недофинансирование отрасли негативно скажется на ее функционировании и приведет к росту импорта угля.

"Мы будем иметь такую же ситуацию, как сейчас: непрогнозированную аварийность, снижение добычи, очень большой объем импорта угля из Казахстана и Польши и не будем сбалансированы", – подчеркнул Кураков.

При этом он отметил, что 2,9 млрд грн на техническое переоснащение, которые Минэнерго просило заложить в госбюджет на следующий год, планировались для направления на восьми перспективных шахт.

"Почему восемь? Мы исходили из годовой потребности в угле ПАО "Центрэнерго", составляющей 6,2 млн тонн. Мы учитывали баланс, поскольку только сбалансированная добыча может дать сбалансированные реализацию и цену", – отметил замминистра.

Он обратился к комитету с просьбой поспособствовать включению предложений Минэнерго по финансированию угольной отрасли в проект госбюджета-2022.

Кроме того, Кураков озвучил предложение Минэнерго увеличить в законопроекте №6052 объем средств для погашения долгов по заработной плате шахтерам за 2021 год до 2,1 млрд грн вместо предусмотренного 1 млрд грн.

По словам главы энергокомитета Андрея Геруса, все рассматриваемые вопросы будут обобщены и направлены в бюджетный комитет.

Как сообщалось, согласно законопроекту №6052 авторства депутатов от партии "Слуга народа", предлагается внести поправки в государственный бюджет на 2021 год и направить 38,75 млрд грн дополнительных доходов, в том числе 12 млрд грн на субсидии и 15 млрд грн на ремонт автодорог государственного значения. Еще 1 млрд грн предлагается направить на погашение задолженности и выплату зарплат работникам государственных шахт.

Согласно презентации проекта госбюджета-2022, представленной министром финансов Сергеем Марченко в ходе правительственного заседания 15 сентября, государственная поддержка угольной отрасли составит 4,5 млрд грн. Она включает частичное покрытие оплаты труда шахтеров, расходы на ликвидацию неприбыльных шахт и горно-спасательные работы.