"Укрзализныця" объявила о начале работы с Deutsche Bahn над улучшением пассажирских перевозок

Специалисты Deutsche Bahn E&C начали работу над проектом усовершенствования пассажирских перевозок в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Отмечается, что первыми результатами сотрудничества компаний стало создание рабочих групп и представления первых наработок.

По итогам первой недели работы специалисты "Укрзализныци" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting создали проектные группы по трем направлениям:

разработка бизнес-плана пассажирских перевозок;

внедрение системы финансирования перевозок пассажиров;

поддержка закупки пассажирского подвижного состава.

Также был обозначен план работы указанных групп, уточнены детали технического задания для консультанта и определены приоритеты работы.

Кроме того, специалисты Deutsche Bahn E&C представили первые результаты анализа технических требований к электропоездам, которые будут закупаться для Kyiv City Express

Немецкие специалисты также определили ключевые элементы бизнес-плана пассажирских перевозок и озвучили первые наработки модели предоставления услуг пассажирам. Их в течение октября обсудят представители Deutsche Bahn E&C, АО "Укрзализныця" и представители профильных министерств.

Ожидается, что Deutsche Bahn E&C предоставит проект отчета с рекомендациями по модернизации пассажирских перевозок до конца 2021 года.

Напомним, АО "Укрзализныця" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинга в сфере пассажирских перевозок. Речь идет о налаживании планирования и развития пассажирских железнодорожных перевозок, оптимизации закупок и обновления подвижного состава.