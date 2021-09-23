"Укрзализныця" объявила о начале работы с Deutsche Bahn над улучшением пассажирских перевозок
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Специалисты Deutsche Bahn E&C начали работу над проектом усовершенствования пассажирских перевозок в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
Отмечается, что первыми результатами сотрудничества компаний стало создание рабочих групп и представления первых наработок.
По итогам первой недели работы специалисты "Укрзализныци" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting создали проектные группы по трем направлениям:
- разработка бизнес-плана пассажирских перевозок;
- внедрение системы финансирования перевозок пассажиров;
- поддержка закупки пассажирского подвижного состава.
Также был обозначен план работы указанных групп, уточнены детали технического задания для консультанта и определены приоритеты работы.
Кроме того, специалисты Deutsche Bahn E&C представили первые результаты анализа технических требований к электропоездам, которые будут закупаться для Kyiv City Express
Немецкие специалисты также определили ключевые элементы бизнес-плана пассажирских перевозок и озвучили первые наработки модели предоставления услуг пассажирам. Их в течение октября обсудят представители Deutsche Bahn E&C, АО "Укрзализныця" и представители профильных министерств.
Ожидается, что Deutsche Bahn E&C предоставит проект отчета с рекомендациями по модернизации пассажирских перевозок до конца 2021 года.
Напомним, АО "Укрзализныця" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинга в сфере пассажирских перевозок. Речь идет о налаживании планирования и развития пассажирских железнодорожных перевозок, оптимизации закупок и обновления подвижного состава.
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