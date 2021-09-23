БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1660 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
3 493 0
АЗС (1497) бензин (1023) ціни (2983) дизпаливо (1229)

Крупные сети АЗС снизили цены на бензин вслед за новым ограничением Минэкономики

Новини БізнесЦензор Транспорт

Крупные сети АЗС снизили цены на бензин вслед за новым ограничением Минэкономики

Крупные розничные сети АЗС 23 сентября откорректировали цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 44 копейки и 50 копеек – до 31,17 грн/л и 30,49 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 27 копеек – до 29,59 грн/л.

В результате 23 сентября средняя цена "двойки" по Украине снизилась на 10 копеек – до 29,22 грн/л, "пятерки" – на 9 коп./л, до 30,10 грн/л, а цена дизтоплива выросла до 28,51 грн/л (+7 копеек за литр).

Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,17 грн/литр и дизтоплива – 22,59 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец сентября. Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,17 грн/л, дизтоплива – 29,59 грн/л.

По сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 44 копейки, дизтопливо увеличилась на 27 копеек.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  еnkorr


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 