Николаевский порт сократил перевалку грузов с начала года на 13%

Николаевский морской порт в январе-августе 2021 года сократил перевалку грузов на 12,83% к аналогичному периоду 2020 года – до 16,8 млн тонн.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, за указанный период порт сократил перевалку экспортных грузов на 18,44% по сравнению с январем-августом прошлого года – до 11,87 млн тонн, увеличил перевалку импортных – на 7,59%, до 4,2 млн тонн, увеличил перевалку транзитных – на 13,9%, до 133,7 тыс. тонн, однако сократил перевалку каботажных – на 14,8%, до 613,3 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в Николаевском морпорту за восемь месяцев 2021 года сократилась на 7,93% - до 2,1 млн тонн, сухих сыпучих грузов – на 14,83% до 12,5 млн тонн, тарно-штучных – на 5,01%, до 2,2 млн тонн.

Как сообщалось, Николаевский морской порт в январе-июле сократил перевалку грузов на 17% к аналогичному периоду 2020 года – до 13,8 млн тонн.

Николаевский морпорт расположен на территории площадью 97,3 га и акваторией 224,5 га. Он соединен с Черным морем Буго-Днепровско-Лиманским каналом.

Порт располагает 15 причалами общей протяженностью 2962,2 м.