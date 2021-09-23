Федрезерв США объявил о сворачивании антикризисных мер

Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 0-0,25% годовых, а также обїявило о сворачивании антикризисных мер.

Об этом говорится в релизе Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, которое прошло 21 -22 сентября, передает Экономическая правда.

Как отмечает Bloomberg, решение совпало с прогнозами участников рынка и аналитиков.

В Федрезерве заявили, что продолжат ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд.

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что в ноябре ФРС объявит о старте свертывания программы количественного смягчения.

"Мы считаем, что то, что мы видим сейчас – это инфляция в определенных категориях товаров и услуг, на которые прямо повлияло это уникальное историческое событие, которое еще никто из нас раньше не испытывал", – заявил ранее Пауэлл во время своего выступления в Сенате США.

В ФРС заявили, что одной из ключевых целей своей работы ставит обеспечение ценовой стабильности. Цель, к которой стремится ФРС – инфляция на уровне 2% в год.

На заседании Федерального комитета по открытому рынку 22 сентября средний прогноз по инфляции до 2022 года вырос до 2,2% (прогноз июня на следующий год был 2,1%). Ожидания на 2023 год остаются неизменными – 2,2%.

Более четкие сигналы ФРС послал инвесторам всего мира на заседании 22 сентября.

"Если прогресс в достижении целей ФРС по занятости и инфляции будет продолжаться, как ожидается, в целом, комитет считает, что скоро может быть оправданным умеренное сокращение темпов приобретения активов", - говорится в заявлении Федерального комитета по открытому рынку ФРС от 22 сентября.

Председатель ФРС заявил по итогам заседания, что Федрезерв может объявить о старте свертывания программы количественного смягчения уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября. Пауэлл не исключил, что программа выкупа активов может быть завершена к середине 2022 года.

Ожидается, что сокращать программы по наполнению рынков деньгами центробанк США начнет уже в ноябре этого года, а полностью прекратит выкупать активы к середине следующего.