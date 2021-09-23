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Миниэкономики снизило предельные цены на бензин на конец сентября

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Миниэкономики снизило предельные цены на бензин на конец сентября

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,17 грн/литр и дизтоплива – 22,59 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец сентября.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,17 грн/л, дизтоплива – 29,59 грн/л.

По сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 44 копейки, дизтопливо увеличилась на 27 копеек.

Как сообщалось, в настоящее время действие карантина на территории Украины установлено до 1 октября 2021 года. На период его действия правительство постановлением №474 от 14 мая установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

Минэкономики также разъяснило, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина должно происходить ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минэкономики


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