Пассажиропоток в аэропортах Украины вырос с начала года на 66%

Аэропорты Украины в январе-августе 2021 года, согласно оперативным данным, обслужили 9,77 млн пассажиров, что на 65,7% больше, чем в январе-августе 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной авиационной службы Украины, передает Интерфакс-Украина.

Так, в международном сообщении пассажиропоток аэропортов за указанный период увеличился на 69,2% – до 8,83 млн человек.

Украинские авиакомпании за восемь месяцев 2021 года обслужили 6,1 млн чел., что на 96,1% больше показателя за восемь месяцев 2020 года. В том числе в международном сообщении было перевезено 5,62 млн человек (рост более чем в два раза).

При этом за январь-июль 2021 года авиакомпании выполнили 47,8 тыс. коммерческих рейсов (рост на 68,9%), в том числе 38,8 тыс. международных (+70,9%).

Как сообщалось, по итогам 2020 года аэропорты Украины обслужили 8,664 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем в 2019 году.