Палата представителей США поддержала санкции против "Северного потока-2"

Палата представителей США приняла правки к оборонному бюджету страны, которые, в частности, предусматривают обязательное введение санкций против "Северного потока-2".

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко на странице в Facebook.

Он выразил сожаление, что администрация президента США Джо Байдена после инаугурации в начале 2021 года воспользовалась правом исключения из законодательства о санкциях для оператора российского газопровода Nord Stream 2 AG из соображений нацбезопасности.

"Мы продолжаем переубеждать администрацию США,, что как раз из соображений национальной безопасности США, Европы, Украины, всего свободного мира, нужно срочно вводить эти санкции. Есть положительные сдвиги. Но параллельно мы ведем работу с Конгрессом США, законодательной ветвью власти", – отметил Витренко.

Теперь соответствующие правки в оборонный бюджет, а таким образом и санкции против "Северного потока-2" должен поддержать Сенат.

Напомним, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.