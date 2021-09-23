"Украэрорух" отсудил у МАУ Коломойского почти 259 миллионов

Хозяйственный суд города Киева 2 сентября удовлетворил иск Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") к ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" и решил взыскать в пользу истца 258,9 млн грн задолженности за предоставление услуг по аэронавигационному обслуживанию.

Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что суд пришел к выводу: компания МАУ просрочила выполнение обязательств перед "Украэрорухом" на 294,4 млн грн. Вместе с тем, в июле 2019 года и в июне-августе 2021 года должник погасил часть долга на 35,5 млн грн.

Всего в "Украэрорухе" заявляют о задолженности МАУ на конец 2020 года на сумму более 1,3 млрд грн.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.