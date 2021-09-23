В Украине зафиксировали 7 866 новых случаев COVID-19

На утро 23 сентября в Украине зафиксировали 7 866 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 667 детей и 175 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 2 070 человек, умерло 123 пациента, выздоровело – 2 305. Кроме того, совершили 84 395 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), Киеве (467) и Днепропетровской (456) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 370 425 людей, выздоровело – 2 237 973, летальных случаев зафиксировали 55 284, также провели 12 593 275 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 6 527 042 человека, за прошедшие сутки – 144 768. Полностью иммунизированы – 5 299 317 украинцев.

Днем ранее, 22 сентября, сообщили о 6 754 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 21 сентября – о 5 159 новых случаях заболевания, 20 сентября – о 2 265 новых случаях.