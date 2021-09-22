Ryanair может завезти в Украину для базирования до 20 самолетов

Лоукостер Ryanair в ближайшее время может завезти для базирования в Украину до 20 самолетов.

Об этом заявил польскому изданию fly4free глава авиакомпании Майкл О’Лири, передает avianews.com.

Все указывает на то, что вероятным оператором всех украинских баз станет польская дочка Ryanair - Buzz, добавил О’Лири.

К концу октября флот Buzz увеличится до 54 самолетов, из которых 46 будут 189-местными Boeing 737-800, восемь - новыми 197-местными Boeing 737-8200, которые стали поступать в 2021 году.

Несколько дней назад О’Лири во время общения с инвесторами заявил, что Ryanair готов провести агрессивную экспансию в Украине и зайти в 12 аэропортов страны в случае либерализации рынка полетов с Европой.

"Один рынок, который я хочу выделить, это Украина. Думаю, мы станем крупным инвестором в Украину, когда страна присоединится к открытому небу с Европой", - сказал О’Лири.

Сейчас Ryanair представлен в пяти аэропортах страны - столичном "Борисполе", "Львове", "Одессе", "Херсоне" и "Харькове". Регулярные рейсы в Украину авиакомпания начала в 2018 году, однако пока не базирует в стране ни одного самолета.

Открытие баз в стране не означает, что лоукостер запустит дочернее предприятие в Украине. Однако это позволит совершать большее число рейсов из базового аэропорта и предложить пассажирам более удобное расписание.

Как сообщалось, в июне Совет ЕС согласовал подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной. Ожидается, что оно будет подписано осенью, после чего начнется процесс ратификации документа в каждой из стран ЕС.