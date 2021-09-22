БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1192 відвідувача онлайн
Новини ФінансиКорпоративні відносини
1 109 0
Кабмін (7263) Мінфін (2686) звіт (193)

Кабмин продлил сроки подачи финансовой отчетности для предприятий

Новини БізнесЦензор Фінанси Корпоративні відносини

Кабмин продлил сроки подачи финансовой отчетности для предприятий

Кабинет министров на заседании в среду, 22 сентября, внес изменения в Порядок представления финансовой отчетности, продлив сроки ее подачи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Изменения направлены на удовлетворение просьбы предприятий и регуляторов по пересмотру сроков представления финансовой отчетности вместе с аудиторским отчетом и содержат согласованную позицию Минфина, Госкомстата, Государственной налоговой службы и других регуляторов о продлении таких сроков с учетом требований закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", – сказано в сообщении.

В частности, внесенными изменениями предполагается:

  • представление предприятиями, которые обязаны обнародовать годовую финансовую отчетность, в органы государственной статистики и налоговые органы до 28 февраля следующего за отчетным годом двух форм – баланс и отчет о финансовых результатах;
  • продление сроков представления предприятиями, которые обязаны обнародовать годовую финансовую отчетность, полного пакета годовой финансовой отчетности с 28 февраля до 30 апреля или 1 июня в зависимости от требований законодательства к дате обнародования финансовой отчетности;
  • продление сроков представления предприятиями промежуточной финансовой отчетности с 25 до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
  • продление сроков представления предприятиями, которые составляют финансовую отчетность по МСФО, годовой финансовой отчетности за 2020 год и промежуточной финансовой отчетности за 2021 год в едином электронном формате в центр сбора финансовой отчетности до 31 декабря 2021 года.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 