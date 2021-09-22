Кабмин продлил сроки подачи финансовой отчетности для предприятий

Кабинет министров на заседании в среду, 22 сентября, внес изменения в Порядок представления финансовой отчетности, продлив сроки ее подачи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Изменения направлены на удовлетворение просьбы предприятий и регуляторов по пересмотру сроков представления финансовой отчетности вместе с аудиторским отчетом и содержат согласованную позицию Минфина, Госкомстата, Государственной налоговой службы и других регуляторов о продлении таких сроков с учетом требований закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", – сказано в сообщении.

В частности, внесенными изменениями предполагается: