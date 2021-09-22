Кабмин предложил упростить строительство базовых станций для мобильных операторов

Кабинет министров на заседании 22 сентября утвердил текст законопроекта, который сократит вдвое процедуру получения земельного участка для строительства базовой станции для 4G-связи, и передал его в Верховную Раду.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации в Telegram.

Как сообщается, это ускорит процесс распространения качественной мобильной связи.

"Раньше, чтобы получить земельный участок для строительства базовой станции, необходимо было от 245 дней до года. Благодаря законопроекту это можно будет сделать в два раза быстрее. Также это поможет покрыть не только национальные дороги и слабые участки, но и выполнить одну из основных целей Минцифры - предоставить доступ к скоростному интернету 95% населения", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина за год поднялась в мировом рейтинге скорости интернета. Так, по результатам исследования 2021 года, Украина заняла 77 место среди 224 стран - в 2020 году она находилась на 92 позиции рейтинга.