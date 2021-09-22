Программу "теплых кредитов" могут продлить на 2022 год

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению готовит продолжение действия программы "теплых кредитов" на 2022 год.

Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявил председатель Госэнергоэффективности Валерий Безус, передает Укринформ.

"Есть бюджетная программа, которую мы дорабатываем - пролонгация на один год. Там есть ряд мер, в том числе продолжение так называемых "теплых кредитов" для населения. Также там есть возможность профинансировать меры по теплокоммунэнерго и меры по водоснабжению и водоотведению", - сказал Безус.

Он отметил, что "теплые кредиты" являются реальным механизмом помощи населению в осуществлении мер энергоэффективности. Однако проект госбюджета на 2022 пока не предусматривает финансирование этой программы.

По словам Безуса, в случае продления "теплых кредитов" еще на год программа потребует выделения около 1 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Госэнергоэффективности выплатило 121 млн грн компенсаций по программе "теплых кредитов" с начала года.