Кабмин уточнил правил торговли лекарствами через интернет

В Министерстве здравоохранения уточнили правила по электронной розничной торговли лекарственными средствами и их доставки конечному потребителю.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 22 сентября, говорится в сообщении Минздрава.

"Электронная торговля лекарственными средствами уже устоявшаяся и урегулированная практика в странах ЕС и других развитых странах мира, а теперь будет доступна и в Украине. Минздрав принимает все меры, чтобы каждый пациент получал качественные, эффективные и безопасные лекарства", - прокомментировал решение Кабмина первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Это постановление обеспечивает урегулирование вопроса по обеспечению населения лекарственными средствами и сопутствующими товарами с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом (электронная розничная торговля лекарственными средствами) и доставку лекарственных средств конечному потребителю.

Комарида добавил, что эти нормы обеспечат четкий и прозрачный механизм контроля за деятельностью соответствующих субъектов (аптек).

Ранее сообщалось, что Верховная Рада упростила закупку экспериментальных лекарств за средства госбюджета.