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Рада отложила ликвидацию налоговой милиции еще на два месяца

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Рада отложила ликвидацию налоговой милиции еще на два месяца

Верховная Рада продлила сроки начала работы Бюро экономической безопасности (БЭБ) и ликвидацию Государственной фискальной службы (ГФС, курирует работу налоговой милиции) еще на два месяца.

Как передает БизнесЦензор, соответствующая поправка была поддержана при голосовании за закон "О внесении изменения в статью 11 закона "О валюте и валютных операциях" по выполнению банками функций агентов валютного надзора", который был принят на заседании в среду во втором чтении 260 голосами.

Поправкой внесены изменения в закон "О Бюро экономической безопасности" в части сроков начала работы нового органа – теперь БЭБ должен начать работу через 8 месяцев после вступления в силу закона о БЭБ, а не через 6, как это было установлено изначально.

Аналогичные изменения были внесены в законодательство относительно сроков ликвидации ГФС, которая должна прекратить работу с дня запуска БЭБ.

Как сообщалось, ранее назначенный главой БЭБ Вадим Мельник признал, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) не сможет начать работу в установленный срок с 25 сентября, когда, согласно закону, должна быть ликвидирована Государственная фискальная служба (ГФС, координирует работу налоговой милиции).

Он также сообщил, что считает реалистичным запустить новый орган к концу ноября. 

Напомним, 20 августа Кабинет министров назначил директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадима Мельника, который возглавлял Государственную фискальную службу с конца 2020 года.

Ранее Мельник неоднократно отмечал, что сотрудники налоговой милиции также могут перейти на работу в БЭБ, поскольку для этого нет ограничений.

Автор: Михайло Орлюк
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