Кабмин утвердил 4 законопроекта об электронной идентификации

Кабинет министров Украины на заседании 22 сентября утвердил четыре законопроекта об электронной идентификации и электронных доверительных услугах.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, одной из целей принятия этих законопроектов является присоединение Украины к Единому цифровому рынку Евросоюза, передает Интерфакс-Украина.

"На практике это отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и ЕС или использования электронной цифровой подписи во внешнеэкономической деятельности. Все это позволит ускорить развитие и использование технологий CardID, BankID, MobileID. Благодаря качественному проведению этих законов электронные подписи, электронные печати станут абсолютной обыденностью для бизнеса", - заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Кроме того, Кабмин поддержал обновленный проект закона во исполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, который позволит устранить ряд пробелов, в частности в сфере электронной торговли.

"Сегодня существует проблема, когда человек не может пожаловаться или вернуть товар, приобретенный в интернете. Мы предлагаем исправить это путем введения механизма добровольной идентификации продавца в реестре интернет-магазинов", - написал Шмыгаль в Telegram.